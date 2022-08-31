В области продолжается работа по восполнению водных биоресурсов
Молодь хариуса выпустили сегодня, 31 августа, в Иркутское водохранилище в посёлке Бурдугуз в рамках работы по воспроизводству водных биоресурсов. Общее количество мальков составило 71766 штук. Мероприятие организаторы приурочили к празднованию Дня Байкала, который в этом году в Иркутской области отметят 4 сентября.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, в соответствии с проектом по восполнению водных биоресурсов до конца 2024 года запланировано выпустить в общей сложности два миллиона мальков.
Как рассказал участвующий в акции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в этом году в Братское водохранилище уже было выпущено более полутора миллионов мальков пеляди и хариуса. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 40 миллионов рублей.
В Иркутское водохранилище выпустили более 70000 мальков хариуса
Общество, Фото:
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