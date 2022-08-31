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В Улан-Удэ возобновят автобусный маршрут №9

В Улан-Удэ возобновят автобусный маршрут №9
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кольцевой маршрут нужен связан в связи с открытием самой большой школы

В Улан-Удэ с 1 сентября будет возобновлён автобусный маршрут №9. Он нужен для того, чтобы связать микрорайон Заречный с новой школой на Автотранспортной, пояснили в администрации города.

Кольцевой маршрут №9 будет отправляться с СНТ «Профсоюзник» через остановку «КПП» по улице Дорожная и по кругу через Бурводстрой. В будние дни маршрут будет совершать 19 рейсов.

Также с 30 августа изменилась схема маршрута №4а – теперь он трижды в день заезжает с Площадки в микрорайон Полигон, где ранее не было транспортного обслуживания.

Как сообщал «Байкал-Daily», новая школа №8 на улице Автотранспортная открылась в конце марта этого года. Она стала самой большой не только в городе, в республике, но и во всём Дальневосточном федеральном округе. Школа рассчитана на более чем две тысячи учеников, при этом наполняемость классов не превышает 25 человек. Здание самое современное – там даже есть два бассейна. 
автобус общественный транспорт

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