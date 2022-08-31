Улан-удэнский «Хатико» ждёт с работы умершую хозяйку

В Улан-Удэ собака уже несколько дней преданно ждёт хозяйку возле её работы. Однако ждать ей некого – женщина скончалась. О трогательной истории улан-удэнского «Хатико» рассказали волонтёры фонда защиты животных «Собака счастья».
Улан-удэнку каждое утро на работу провожал её верный питомец. Но несколько дней назад женщина умерла прямо на рабочем месте. Четвероногий друг, который не может этого знать, продолжает терпеливо ждать любимую хозяйку под запертыми дверьми.
- Собака не понимает, что произошло, все ещё надеется, что за ней вернётся хозяйка и с места не отходит. Собака сейчас испытывает сильнейший стресс, горе, и ей как никогда сейчас нужна семья, которая может подарить дом и помочь пережить это. Собака спокойная, адекватная, но немного напугана, - рассказали представители фонда «Собаке счастья».
О судьбе животного зоозащитникам рассказала местная жительница, которая всё это время пытается помочь четвероногому другу. Улан-удэнка сама ищет собаке передержку, подкармливает, но очень боится, что её поймает служба отлова.
- Ребята, давайте поможем найти дом или хотя бы передержку собаке. Может быть, у вас найдётся временный уголок в вашей ограде или у ваших друзей. Мы поможем с кормом и возьмём на себя все затраты по ней, - просят волонтёры.
В фонде надеются, что вскоре собака обретёт заботливую семью. Связаться с волонтёрами можно через страницы улан-удэнского фонда «Собака счастья» в соцсетях.
Подобные истории в Бурятии уже были. Одна из них недавно завершилась благополучно. Тогда собаку люди заметили на дороге между Улан-Удэ и селом Новоильинск в Заиграевском районе. Местные жители рассказывали, что верного пса попросту выкинули, а он преданно ждал хозяина на той же дороге. После того, как об этой истории рассказали СМИ, нашлись неравнодушные люди, которые приютили четвероного друга.