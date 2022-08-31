Военнослужащие вернулись в связи с полученными ранения
В селе Ангыр Прибайкальского района Бурятии торжественно встретили двух земляков-военнослужащих, вернувшихся по ранению со специальной военной операции. В их честь 26 августа прошло праздничное мероприятие.
В мероприятии приняли участие родители военнослужащих, жители села, военком Прибайкальского района, сотрудники районной администрации, представители организации «Женщины Бурятии» и комитета солдатских матерей.
- Все присутствующие в своих выступлениях выражали благодарность воинам и их родителям за достойное воспитание сыновей. Солдатам были вручены памятные подарки, родителям – благодарственные письма и цветы, - сообщила председатель общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская.
Также состоялся праздничный концерт.
Сообщение Анны Скосырской и фотографии с мероприятия репостнул в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Он получил десятки лайков.
В Бурятии сельчане чествовали вернувшихся со спецоперации военных
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