В Бурятии сельчане чествовали вернувшихся со спецоперации военных

Общество, Фото: предоставлено Анной Скосырской

Военнослужащие вернулись в связи с полученными ранения



В селе Ангыр Прибайкальского района Бурятии торжественно встретили двух земляков-военнослужащих, вернувшихся по ранению со специальной военной операции. В их честь 26 августа прошло праздничное мероприятие.



В мероприятии приняли участие родители военнослужащих, жители села, военком Прибайкальского района, сотрудники районной администрации, представители организации «Женщины Бурятии» и комитета солдатских матерей.



- Все присутствующие в своих выступлениях выражали благодарность воинам и их родителям за достойное воспитание сыновей. Солдатам были вручены памятные подарки, родителям – благодарственные письма и цветы, - сообщила председатель общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская.



Также состоялся праздничный концерт.



Сообщение Анны Скосырской и фотографии с мероприятия репостнул в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Он получил десятки лайков.

