«Снежное шоу Славы Полунина» приедет в Иркутск

Жители и гости города смогут увидеть его уже на следующей неделе



Осенью этого года «Снежное шоу Славы Полунина» посетит Иркутск. С 7 по 18 сентября сказочное цирковое действо пройдёт на сцене Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.



Знаменитый российский клоун Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру. Говорят, критики до сих пор не могут определиться, что такое «Снежное (сНежное) шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка для детей и взрослых.



- В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым жёлтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…». А у кого-то будут наворачиваться слёзы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной, - сообщает пресс-служба театра имени Охлопкова.



В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп и Олег Луговской.



Возрастное ограничение 6+

