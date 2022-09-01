Жители и гости города смогут увидеть его уже на следующей неделе
Осенью этого года «Снежное шоу Славы Полунина» посетит Иркутск. С 7 по 18 сентября сказочное цирковое действо пройдёт на сцене Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
Знаменитый российский клоун Вячеслав Полунин придумал его ещё в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру. Говорят, критики до сих пор не могут определиться, что такое «Снежное (сНежное) шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка для детей и взрослых.
- В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым жёлтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…». А у кого-то будут наворачиваться слёзы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной, - сообщает пресс-служба театра имени Охлопкова.
В роли жёлтого клоуна Роберт Саральп и Олег Луговской.
Возрастное ограничение 6+
«Снежное шоу Славы Полунина» приедет в Иркутск
Общество, Фото:
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