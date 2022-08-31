В Улан-Удэ отметил юбилей легенда факультета иностранных языков БГУ

Анатолий Степанович Карпов проработал в вузе 43 года



28 августа отметил 70-летний юбилей отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник культуры Бурятии, заслуженный работник высшей школы РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», председатель республиканского отделения межрегиональной ассоциации учителей немецкого языка, кандидат педагогических наук, профессор БГУ Анатолий Степанович Карпов.



Анатолий Степанович проработал в БГПИ-БГУ 43 года, из них более 20 лет - в должности заведующего кафедрой немецкого языка. Анатолий Степанович исполнял обязанности и. о. декана факультета иностранных языков, проректора по международному сотрудничеству БГУ, директора Центра евразийского сотрудничества. С сентября 2017 года вышел на заслуженный отдых.



Основными научными приоритетами исследовательской деятельности Анатолия Степановича являются психология и методика обучения неродному (иностранному) языку, лингвострановедение, межкультурная коммуникация, теория и практика обучения немецкому языку, международные отношения.



Анатолий Карпов внёс ощутимый вклад в развитие международной деятельности Бурятского государственного университета. На протяжении многих лет он устанавливал долговременные связи с преподавателями немецких и австрийских университетов, многочисленными международными фондами и службами обменов, школами ФРГ и другими академическими партнерами.



- Именно благодаря усилиям Анатолия Степановича стали возможными академическая мобильность студентов и преподавателей не только кафедры немецкого языка и университета в целом, но и учителей немецкого языка, школьников нашей республики. Анатолий Степанович уже многие десятилетия известен не только в Бурятии, но и далеко за пределами Российской Федерации, в немецкоязычном ареале, - отмечают в БГУ.



Анатолий Степанович стоял у истоков основания межрегиональной ассоциации учителей немецкого языка (МАУПН), являющейся на сегодняшний день частью международного союза учителей немецкого языка (IDV).



Как человек энергичный, волевой, харизматичный, с тонким чувством юмора, Анатолий Степанович до сих пор является интеллектуальной опорой кафедры немецкого и французского языков. Он консультирует по широкому кругу вопросов, участвует в переговорах с партнёрами из немецкоязычных стран.

