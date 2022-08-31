В Иркутской области временно запретят розничную продажу алкоголя

Ограничения будут действовать 1 сентября с 8:00 до 23:00



В Иркутской области 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День знаний. Ограничения продлятся с 8:00 до 23:00. Об этом заявили в службе потребительского рынка и лицензирования региона.



Запрет действует согласно постановлению правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп. Ограничение не распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.



- Для пресечения незаконной розничной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в День знаний служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 1 сентября 2022 года с 8:00 до 23:00 будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции по телефонам горячей линии: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50. Поступающая информация будет передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования, – сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

