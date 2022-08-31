31 августа

30 августа

Популярное

В Иркутской области временно запретят розничную продажу алкоголя

В Иркутской области временно запретят розничную продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения будут действовать 1 сентября с 8:00 до 23:00

В Иркутской области 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День знаний. Ограничения продлятся с 8:00 до 23:00. Об этом заявили в службе потребительского рынка и лицензирования региона.

Запрет действует согласно постановлению правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп. Ограничение не распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

- Для пресечения незаконной розничной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в День знаний служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 1 сентября 2022 года с 8:00 до 23:00 будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкогольной продукции по телефонам горячей линии: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50. Поступающая информация будет передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования, – сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область алкоголь продажа запрет на продажу спиртных напитков день знаний

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии стало меньше водоплавающей дичи
В районе Бурятии стало меньше водоплавающей дичи
Общество, 31.08.2022
На озёрах и реках Тункинского нацпарка провели учёт птиц
В райцентре Бурятии установили мемориальную доску партийному деятелю
В райцентре Бурятии установили мемориальную доску партийному деятелю
Общество, 31.08.2022
Александр Данько 14 лет возглавлял Кабанский районный исполнительный комитет совета народных депутатов
Жительница Бурятии отпраздновала столетие
Жительница Бурятии отпраздновала столетие
Общество, 31.08.2022
Юбилей отметила ветеран труда из Баргузинского района
В школах Улан-Удэ появятся классные часы «Разговоры о важном»
В школах Улан-Удэ появятся классные часы «Разговоры о важном»
Общество, 31.08.2022
Это общероссийское обязательное нововведение  
В Бурятии объявили конкурс на антимедвежьи мусорки
В Бурятии объявили конкурс на антимедвежьи мусорки
Общество, 31.08.2022
Конкурс назвали «Спасём медведей от плохих привычек и людей!»
В Улан-Удэ перед 1 сентября помогают школьникам
В Улан-Удэ перед 1 сентября помогают школьникам
Общество, 31.08.2022
Состоялась традиционная акция «Собери ребёнка в школу»
Жителей Бурятии предупредили о ветре до 20 метров в секунду
Жителей Бурятии предупредили о ветре до 20 метров в секунду
Общество, 31.08.2022
В первые осенние выходные будет ненастная погода
В Бурятии осуждённая провела отпуск у мамы дома
В Бурятии осуждённая провела отпуск у мамы дома
Общество, 31.08.2022
Женщину отпустили за пределы колонии
Улан-удэнский «Хатико» ждёт с работы умершую хозяйку
Улан-удэнский «Хатико» ждёт с работы умершую хозяйку
Общество, 31.08.2022
Преданной и доброй собаке нужен новый дом
В Улан-Удэ возобновят автобусный маршрут №9
В Улан-Удэ возобновят автобусный маршрут №9
Общество, 31.08.2022
Кольцевой маршрут нужен связан в связи с открытием самой большой школы
Прапорщик из Бурятии выиграла всероссийский конкурс
Прапорщик из Бурятии выиграла всероссийский конкурс
Общество, 31.08.2022
Военнослужащая Росгвардии Надежда Цюпа покорила жюри песней «Бессмертный полк»
В Бурятии сельчане чествовали вернувшихся со спецоперации военных
В Бурятии сельчане чествовали вернувшихся со спецоперации военных
Общество, 31.08.2022
Военнослужащие вернулись в связи с полученными ранения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^