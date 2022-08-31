Семья Елены и Геннадия проживает в посёлке Таксимо
В минувшую пятницу в Муйском районе Бурятии многодетной семье вручили высокую государственную награду республики за достойное воспитание детей – медаль «За верность родительскому долгу».
Елена и Геннадий воспитывают 9 детей, 7 из которых приёмные. В 2021 году семья одержала победу в республиканском конкурсе «Приёмная семья – 2021», заняв первое место в номинации «Рецепты семейного счастья».
– Ежегодно, начиная с 2013 года, две семьи в Бурятии награждаются медалью «За верность родительскому долгу». Награды удостоены родители (усыновители), приёмные родители, обеспечившие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, образующие социально ответственную семью и ведущие здоровый образ жизни. Награждение медалью сопровождается единовременным денежным поощрением в размере 40 тысяч рублей, что является хорошим подспорьем многодетной семье в преддверии нового учебного года, - пояснила заместитель начальника Северного ОСЗН Наталья Ляпунова.
Как сообщает пресс-служба администрации Муйского района, семья Елены и Геннадия зародилась в 25 апреля 1998 года в посёлке Таксимо, где они и проживают в настоящее время.
– Наша семья очень благодарна за столь высокую награду. Нам есть к чему стремиться, 9 детей это не предел, - поделилась Елена.
В Бурятии семью наградили медалью «За верность родительскому долгу»
Общество, Фото:
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