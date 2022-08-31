В Улан-Удэ электрики вышли на массовую зарядку









– Мы организовали уголок по борьбе со стрессом, по информированию о здоровом питании и т.д. Сегодня мы всем коллективом вышли на утреннюю зарядку, чтобы быть энергичными, в тонусе, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.



Зарядка понравилась многим.



– Замечательная атмосфера, свежий воздух. Всё это отлично бодрит и заряжает на весь день. Многие согласны делать зарядку каждое утро, – рассказала специалист по кадрам Валентина Имисырова.



Отметим, сейчас в Улан-Удэ идёт конкурс на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте.



30 августа в Улан-Удэ городские электрики начали рабочий день с зарядки.На зарядку вышли водители, электромонтёры, бухгалтеры и другие сотрудники МБУ «Горсвет». Мастер-класс по производственной гимнастике с применением скандинавских палок показал инструктор-методист по лечебной физкультуре Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Виталий Глушко.