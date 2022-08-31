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В Улан-Удэ электрики вышли на массовую зарядку

В Улан-Удэ электрики вышли на массовую зарядку
Общество,  Фото:МБУ "Горсвет"
Многие согласились делать зарядку каждое утро

30 августа в Улан-Удэ городские электрики начали рабочий день с зарядки.

На зарядку вышли водители, электромонтёры, бухгалтеры и другие сотрудники МБУ «Горсвет». Мастер-класс по производственной гимнастике с применением скандинавских палок показал инструктор-методист по лечебной физкультуре Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Виталий Глушко.



– Мы организовали уголок по борьбе со стрессом, по информированию о здоровом питании и т.д. Сегодня мы всем коллективом вышли на утреннюю зарядку, чтобы быть энергичными, в тонусе, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Зарядка понравилась многим.

– Замечательная атмосфера, свежий воздух. Всё это отлично бодрит и заряжает на весь день. Многие согласны делать зарядку каждое утро, – рассказала специалист по кадрам Валентина Имисырова.

Отметим, сейчас в Улан-Удэ идёт конкурс на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте.
зарядка Горсвет

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