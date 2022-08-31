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В райцентре Бурятии установили мемориальную доску партийному деятелю

В райцентре Бурятии установили мемориальную доску партийному деятелю
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Александр Данько 14 лет возглавлял Кабанский районный исполнительный комитет совета народных депутатов

В административном центре Кабанского района Бурятии состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Данько. Она появилась на здании районной администрации, где долгое время работал почётный гражданин района.

Александр Александрович Данько – партийный, общественный и государственный деятель Кабанского района, почётный гражданин района. С 1962 по 1973 год возглавлял межрайонное управление сельского хозяйства. С 1973 по1987 годы работал председателем Кабанского районного исполнительного комитета совета народных депутатов. Являлся «Заслуженным агрономом Республики Бурятия», кавалером орденов Трудового Красного Знамени, «Знака Почёта». Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», тремя бронзовыми и четырьмя серебряными медалями ВДНХ.

- За 35 лет своей трудовой деятельности он внёс колоссальный вклад в развитие экономики, социальной сферы района, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района. – Быть ответственным за судьбу сельского хозяйства района с 1962 по 1973 годы, головой отвечать за работу района в целом с 1974 по 1987 годы, а это полных 24 года, был способен только волевой, партийный боец… Открытие мемориальной доски в его честь – это возможность ещё раз отдать дань уважения и выразить слова огромной благодарности человеку, посвятившему свою жизнь Кабанскому району.
мемориальная доска Кабанск Кабанский район Бурятия

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