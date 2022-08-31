В Бурятии состоится слёт школьных лесничеств республики

Заявки принимаются до 8 сентября



С 15 по 17 сентября в Улан-Удэ пройдёт ежегодный слёт школьных лесничеств Бурятии. Мероприятие проведут на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Зорька».



Для участия в слёте необходимо до 8 сентября подать командную заявку. Также нужно заранее подготовить выступление на конкурс «Визитная карточка», продолжительность выступления не более 5 минут.



В рамках слёта будет проведён конкурс «Лесное многоборье» по направлениям: «Таксация леса», «Имитация тушения лесного пожара», «Лесоведение и лесовосстановление», «Лесоводство» и «Лесоохрана». В каждом направлении конкурса-эстафеты принимает участие один член команды, без поддержки руководителей. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



Возрастное ограничение 6+

