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В Бурятии состоится слёт школьных лесничеств республики

В Бурятии состоится слёт школьных лесничеств республики
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 8 сентября

С 15 по 17 сентября в Улан-Удэ пройдёт ежегодный слёт школьных лесничеств Бурятии. Мероприятие проведут на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Зорька».

Для участия в слёте необходимо до 8 сентября подать командную заявку. Также нужно заранее подготовить выступление на конкурс «Визитная карточка», продолжительность выступления не более 5 минут.

В рамках слёта будет проведён конкурс «Лесное многоборье» по направлениям: «Таксация леса», «Имитация тушения лесного пожара», «Лесоведение и лесовосстановление», «Лесоводство» и «Лесоохрана». В каждом направлении конкурса-эстафеты принимает участие один член команды, без поддержки руководителей. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия школьные лесничества слет конкурс Улан-Удэ

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