Улан-удэнский сквер «Зодчий» станет доступен для инвалидов













В улан-удэнском сквере «Зодчий» для доступа маломобильных граждан обустроят примыкания к тротуарам, сообщили в администрации города.Сейчас строители приступили к установке альпийской горки, дренажных колец нового фонтана. Идет реставрация памятника, монтаж проводов для подсветки фонтана, подрезка плитки на круговых участках дорожек, устройство закладных деталей под крепление скамеек, уборка территории и т.д.– Сегодня проверили объект на предмет доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам необходимо провести работы по устройству примыканий к пешеходным дорожкам с учётом требований доступности для маломобильных групп населения, – сказал заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки.Подрядной организации рекомендовано ускорить работы, привлекать больше рабочих.– Во время работ по проектам важно взаимодействие с горожанами. Потому что только вместе с жителями мы можем реализовать хорошие, полезные проекты и дела, – отметила заместитель председателя комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.В этом году в Улан-Удэ благоустраивают два общественных пространства – территорию вокруг Гостиных рядов и сквер «Зодчий».