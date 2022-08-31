В районе Бурятии стало меньше водоплавающей дичи

Общество, Фото: пресс-служба Тункинского нацпарка

На озёрах и реках Тункинского нацпарка провели учёт птиц



В Тункинском районе Бурятии посчитали водоплавающую дичь. Обследование провели на территории Енгаргинских, Койморских и Зимкинских системах озёр. Учёт позволяет определять численность птиц и отслеживать состояние среды их обитания.



- Численность водоплавающей дичи отслеживают на озёрах, заболоченных участках с небольшими озёрами, реках и речках. К водоплавающей дичи относят такие виды уток, как кряква, крохаль, шилохвость, гоголь, чирок, лысуха, серая и чернеть хохлатая, - сообщает пресс-служба Тункинского национального парка.



Специалисты отдела охраны животного мира отмечают, что в этом году численность водоплавающих птиц несколько ниже прошлого года. Связывается это с малоблагоприятными условиями для размножения: холодная весна, резкое повышения уровня воды в водоёмах во время насиживания яиц.



Как пояснили в нацпарке, на основании учётных работ рассчитываются нормы пропускной способности охотничьих угодий, а также определяется количество разрешений на добычу.

