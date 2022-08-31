Одной из площадок акции станет Байкальский заповедник
Осенью этого года традиционно состоится масштабная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». К проведению диктанта присоединится Байкальский заповедник в Бурятии. Все желающие принять в нём участие в формате оффлайн приглашаются на площадку визит-центра «Байкал заповедный» 30 октября в 12:00 по местному времени.
За семь лет в «Географическом диктанте» приняли участие более 2,4 миллиона человек. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 году было организовано рекордное число площадок – 7792, а сам диктант в разных форматах прошёл во всех регионах России и 107 зарубежных странах.
Ежегодно в рамках подготовки к акции проводится международный конкурс «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Новшеством этого года стали тематические конкурсы, ориентированные на главную тему 2022 года: «Год народного искусства и культурного наследия Российской Федерации».
Вопросы победителей, прошедшие экспертный отбор, использованы в одном из вариантов диктанта. Участникам традиционно будет предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов закрытого типа, разделённых на две части по степени сложности. Подобное разделение делает участие в акции доступным любому человеку, даже обладающему самыми базовыми знаниями по географии России.
Условия и порядок проведения диктанта изложены в положении о проведении диктанта на сайте РГО, сообщает пресс-служба заповедника.
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Заповедник Бурятии присоединится к «Географическому диктанту»
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