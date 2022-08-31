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В Улан-Удэ создадут городское научное общество учащихся

В Улан-Удэ создадут городское научное общество учащихся
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии пройдёт конференция по созданию общества

1 сентября в Улан-Удэ состоится учредительная конференция по созданию городского научного общества учащихся. Она стартует в 14:00 в одном из залов национальной библиотеки РБ.

В конференции примут участие представители комитета по образованию администрации Улан-Удэ, научного сообщества, педагоги и учащиеся школ-участниц инновационных проектов и олимпиадного движения. Всего предполагается участие около 100 делегатов.

- Главная цель деятельности городского научного общества учащихся (ГНОУ) – создание благоприятных условий для выявления, формирования и развития творческих и исследовательских интересов и способностей школьников, реализация их склонностей и способностей в разнообразных сферах деятельности. ГНОУ объединит детей, которые уже занимаются научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельностью, и вовлечёт в это движение тех школьников, которые проявляют интерес к науке, участвуют в различных конференциях и олимпиадах, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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