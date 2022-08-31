В Бурятии разрешат охотиться на лисиц, зайцев и лосей

Сегодня стартовал приём заявлений на их добычу



С 31 августа в Бурятии открывается приём заявлений на добычу лисицы, зайца и лося. Сроки охоты на лисицу и зайца-беляка – с 15 сентября 2022 по 28 февраля 2023. На лося во всех половозрастных группах – с 15 сентября 2022 по 10 января 2023.



Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. К примеру, норма изъятия лисицы – 544, зайца – 8086, лося – 105 особей. Лимиты на добычу можно посмотреть на сайте Бурприроднадзора.



Также в Иволгинском, Селенгинском, Баргузинском, Тарбагатайском, Хоринском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Заиграевском районах нет лимитов на добычу лося. Причина – в этих районах зверя мало для охоты.



Вся информация по охотничьему сезону 2022-2023 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) можно найти на сайте Бурприроднадзора, сообщает его пресс-служба.



Подать заявления на охоту можно через региональный портал rpgu.govrb.ru и обратившись в МФЦ. Также предусмотрен личный приём заявителей в Бурприроднадзоре.

