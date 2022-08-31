В районе Бурятии открыли центр реабилитации и абилитации

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Дети с ограниченными возможностями смогут обучаться на поваров, швей и столяров



29 августа в Закаменском районе Бурятии состоялось торжественное открытие центра реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Элпис», созданного на базе Закаменской средней коррекционной школы-интерната. Мероприятие прошло в рамках традиционной августовской конференции работников образования района.



- Учащиеся школы-интерната получили возможность обучаться по профилям «Поварское дело», «Швейное дело» и «Столярное дело» в кабинетах, оснащённых современным оборудованием, – сообщает пресс-служба министерства образования республики.



Участники конференции также побывали в кабинетах логопедов и психолога, в сенсорной комнате, посетили кабинет музыки и географии. Приняли активное участие в мастер-классах учителей технологии по различным профилям.



В церемонии торжественного открытия центра также приняли участие представители совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» и Закаменской СКОШИ.

