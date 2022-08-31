Дети с ограниченными возможностями смогут обучаться на поваров, швей и столяров
29 августа в Закаменском районе Бурятии состоялось торжественное открытие центра реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Элпис», созданного на базе Закаменской средней коррекционной школы-интерната. Мероприятие прошло в рамках традиционной августовской конференции работников образования района.
- Учащиеся школы-интерната получили возможность обучаться по профилям «Поварское дело», «Швейное дело» и «Столярное дело» в кабинетах, оснащённых современным оборудованием, – сообщает пресс-служба министерства образования республики.
Участники конференции также побывали в кабинетах логопедов и психолога, в сенсорной комнате, посетили кабинет музыки и географии. Приняли активное участие в мастер-классах учителей технологии по различным профилям.
В церемонии торжественного открытия центра также приняли участие представители совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» и Закаменской СКОШИ.
В районе Бурятии открыли центр реабилитации и абилитации
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются до 8 сентября
Он состоится в посёлке Восточный
Дети с ограниченными возможностями смогут обучаться на поваров, швей и столяров
В республике объявляется приём документов на соискание государственной премии
Ранее двухцветный кожан в посёлке Листвянка ещё не встречался
Сегодня стартовал приём заявлений на их добычу
По словам режиссёра, обе постановки – это истории о людях, которые ставят интересы своего народа выше своих личных интересов
Семья Елены и Геннадия проживает в посёлке Таксимо
В области продолжается работа по восполнению водных биоресурсов
В столице Бурятии пройдёт конференция по созданию общества
Документы принимаются с 31 августа по 10 октября
Ограничения будут действовать 1 сентября с 8:00 до 23:00
На озёрах и реках Тункинского нацпарка провели учёт птиц
Александр Данько 14 лет возглавлял Кабанский районный исполнительный комитет совета народных депутатов
Юбилей отметила ветеран труда из Баргузинского района