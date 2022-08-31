В Бурятии после капремонта школа покрывается плесенью и трещинами































Общественники и местные жители бьют тревогу из-за строительных дефектов в здании общеобразовательной школы имени Клочихина в селе Желтура Джидинского района Бурятии. А ведь не так давно, в 2019 году, в школе провели капитальный ремонт.Стоимость ремонтных работ составила более 15,3 млн рублей. На эти средства предусматривалось устройство кровли, водостока, установка окон ПВХ и дверей, подвесных потолков, полов, внешнее покрытие сайдингом и другое. Проведённый капитальный ремонт был принят.- Однако уже спустя три года недостатки ремонта стали проявлять себя в полной мере: протекает крыша практически во всех помещениях, водостоки установлены так, что вода течёт на стены школы. По всему зданию отмечается искривление дверей и дверных проёмов, стеклопакеты в окнах некачественные. Искривились и провисают полы, на стенах появились трещины, - рассказали в ОНФ в Бурятии.Вызывает нарекания качество ремонта, проведённого в кабинете специального образовательного центра «Точка роста». Там протекает и провисает потолок, гниет пол, пахнет плесенью.Дефекты являются прямым следствием некачественно проведённых строительных и ремонтных работ, сделали вывод общественники.- Капитальный ремонт школ в нашем регионе достаточно обширен. Так, например, в этом году в ремонте находится 53 объекта. Это достаточно высокий показатель в сравнении с другими регионами ДФО и СФО. Однако количество не говорит никогда о качестве. В данном случае, когда речь идёт об образовательном учреждении, лучше меньше, да лучше. Ремонт школы провели три года назад, с точки зрения эксплуатации это ничтожно малый срок для таких недочётов. И речь идёт не только о некачественном ремонте, но и о формальном контроле или правильным будет сказать его отсутствии. На данном этапе мы направили запрос в район с требованием организации срочной претензионной работы. Как организовать процесс, исходя из того, что уже практически начло нового учебного года, это задача района и школы, - сообщила руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.