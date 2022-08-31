Работы принимаются по 15 октября
В Бурятии объявлено о начале конкурса комиксов «Сплэш». Участникам предлагается придумать оригинальную историю и нарисовать её в формате комикса. Главный призом станет графический дисплей.
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет, независимо от места проживания. На конкурс могут предоставляться индивидуальные и коллективные работы (максимальное количество участников - не более 3 человек). Работа может быть выполнена на русском, бурятском и английском языках.
В рамках конкурса участникам предлагается придумать оригинальную историю и нарисовать её в формате небольшого комикса (до 3-х страниц) на темы:
- «Дети Востока» - комикс, содержащий в себе восточную эстетику и элементы;
- «Пушкин вышел на связь!» - комикс о популярном литературном персонаже или писателе, попавшего в современную реальность;
- «Библиостори» - комикс, основной сюжет которого происходит в библиотеке;
- «А расскажу-ка я про любимую книжку!» - комикс-рассказ о любимой книге.
Приём заявок и конкурсных работ осуществляется по 15 октября по электронной почте: [email protected] с темой письма «Сплэш». Оценка работ членами жюри и подведение итогов пройдут 22 октября, в рамках фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ», на ивент-площадке «Сплэш».
В состав жюри конкурса «Сплэш» вошли популярные комиксисты России:
- Фёдор Нечитайло, основатель студии «Феникс», комиксист, мультипликатор;
- Екатерина Безрукова («KoDa»), комиксистка, автор проекта «Обитель золотого дракона»;
- Марина Клейман, автор проекта «Гугу Тролль», комиксистка, победительница конкурса «Авторский комикс».
Подробнее о конкурсе и требованиям к работам можно узнать в положении на сайте республиканской детско-юношеской библиотеки, сообщает пресс-служба РДЮБ.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии стартовал конкурс комиксов «Сплэш»
Общество, Фото:
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