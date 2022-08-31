Нового работодателя привлекли к ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, бывший государственный гражданский служащий Северобайкальского районного отдела судебных приставов в январе 2021 года трудоустроился в коммерческую организацию на должность водителя.
В нарушение закона общество с ограниченной ответственностью уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю в десятидневный срок не направило.
Директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
В отношении должностного лица общества возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Мировой судья судебного участка № 1 Северобайкальского района назначил виновному наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На Гостиных рядах появится скульптура «Мальчик с птичкой»
Крыша протекает практически во всех помещениях
Нового работодателя привлекли к ответственности
В деле разбиралась прокуратура
Участники будут соревноваться в стрельбе из нарезного оружия
Мероприятия пройдут 3 сентября в Забайкалье и 24 сентября в Бурятии
Днём в столице Бурятии воздух прогреется +21
В программе: мастер-классы, интерактив, концерт и многое другое
Чемпионы соревнований получат по 1,5 миллиона рублей
Его площадками станут Иркутск и Ангарск
Соревнования пройдут на открытых площадках ФСК
Основные мероприятия пройдут в столице региона
В учениях принимают участие расчёты противотанкового подразделения ВВО
При уборке мусора на берегу попадаются необычные и удивительные находки
Акция «Дети – детям» продлится до 30 сентября