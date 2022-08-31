В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего

Нового работодателя привлекли к ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, бывший государственный гражданский служащий Северобайкальского районного отдела судебных приставов в январе 2021 года трудоустроился в коммерческую организацию на должность водителя.



В нарушение закона общество с ограниченной ответственностью уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю в десятидневный срок не направило.



Директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



В отношении должностного лица общества возбуждено административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.



Мировой судья судебного участка № 1 Северобайкальского района назначил виновному наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

