В Бурятии через суд определят сроки сноса аварийного дома

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Жители многоквартирного дома села Хоринск обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их жилищных прав.



Установлено, что распоряжением администрации сельского поселения «Хоринское» многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Вместе с тем документом не определены сроки сноса дома и отселения людей из аварийного дома.



В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о понуждении администрации сельского поселения установить срок сноса аварийного многоквартирного дома и срок расселения жильцов.



Суд удовлетворил иск.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

