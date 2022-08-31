В деле разбиралась прокуратура
Жители многоквартирного дома села Хоринск обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что распоряжением администрации сельского поселения «Хоринское» многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Вместе с тем документом не определены сроки сноса дома и отселения людей из аварийного дома.
В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о понуждении администрации сельского поселения установить срок сноса аварийного многоквартирного дома и срок расселения жильцов.
Суд удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Бурятии через суд определят сроки сноса аварийного дома
Общество, Фото:
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