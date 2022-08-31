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В Бурятии через суд определят сроки сноса аварийного дома

В Бурятии через суд определят сроки сноса аварийного дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

Жители многоквартирного дома села Хоринск обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что распоряжением администрации сельского поселения «Хоринское» многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Вместе с тем документом не определены сроки сноса дома и отселения людей из аварийного дома.

В связи с этим прокурор района в суд направил исковое заявление о понуждении администрации сельского поселения установить срок сноса аварийного многоквартирного дома и срок расселения жильцов.

Суд удовлетворил иск.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 
прокуратура аварийное жилье

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