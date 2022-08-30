Бурдрам впервые за 27 лет отправится на гастроли в Монголию

Сейчас в столице Монголии Улан-Баторе находится директор Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева Цыпилма Очирова, заведующий художественно-постановочной частью театра Юрий Норбоев и режиссёр Олег Юмов. Эта рабочая группа решает вопросы международных гастролей Бурдрама, сообщили в пресс-службе театра.
- Подготовка гастролей началась в июне этого года, когда Бурдрам был на международном театральном фестивале «Гэгээн Муза» (Святая муза). Тогда были достигнуты ряд устных договорённостей с монгольскими партнерами о возобновлении взаимных гастрольных обменов, - рассказала директор Цыпилма Очирова.
После триумфа театра на конкурсе (Бурдрам завоевал гран-при и четыре статуэтки Святой музы), в театре буквально заболели идей вернуться в Монголию с гастролями. Но было главное препятствие - деньги. Текущий бюджет театра в этом году не предполагал иностранных выездных туров.
- Но с каким-то необъяснимым упорством была составлена смета расходов, - смеётся Цыпилма Очирова, - финансирование которого с сожалением было отклонено в министерстве культуры Бурятии. Но Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии, предложила обратиться в последнюю инстанцию - к главе республики Алексею Цыденову.
До сих пор в театре удивляются какие аргументы привёл на совещании главе Бурятии, как смог его убедить выделить средства из своего резервного фонда замминистра отраслевого ведомства Баир Цыбиков. Но Алексей Цыденов согласился с предложением.
27 лет Бурдрам не был на гастролях в Монголии. Два предыдущих руководителя Бурятии Леонид Потапов и Вячеслав Наговицын даже слышать об этом не желали, вспоминают в театре. Сейчас жизнь изменилась, российская геополитика повернулась лицом к соседней стране. Необходимо крепить разорванные братские связи. И невозможное оказалось возможным.
Как поделился худрук Буряад театра Саян Жамбалов, гастроли Бурдрама в Монголии продлятся четыре дня, с 17 по 21 октября.
Предварительно базовой театральной площадкой выбрана сцена Соёлын тов ордон (Центральный дворец культуры). Культурное учреждение расположено в столице страны на центральной площади имени Сухэ-Батора. Локация выбрана не случайно: для удобства артистов. Дворец расположен в шаговой доступности от отеля, что очень важно. Улан-Батор задыхается в многочасовых автомобильных пробках. А театром планируется давать по два показа в день.
Сейчас театр ищет вторую площадку в Улан-Баторе для выступлений, в том числе с детскими постановками.
- Сегодня наша маленькая рабочая группа буквально ползала и замеряла линейкой сценические площадки, осматривала техническое оснащение, изучала подъездные пути для подвоза декораций, выбирала гостиницы для расселения артистов и технического состава, изучала билетный рынок, особенности и стоимость рекламы и много-много разных и важных моментов, - рассказывает Цыпилма Очирова. - Проведены три рабочие встречи с представителями разных сценплощадок и одна деловая встреча с нашими коллегами из академического театра драмы Монголии. Впереди огромная работа. Времени маловато, но надо организовать всё на высшем уровне, ведь наши гастроли поддержаны правительством Бурятии, и эти дни должны стать праздником бурятского искусства в Монголии.
Исходя из итогов поездки, по словам худрука театра Саяна Жамбалова, будет окончательно сверстан гастрольный репертуар, но об этом станет известно позже.