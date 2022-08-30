Ожидается до -6 градусов
Жителей Бурятии предупреждают о заморозках.
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа местами по центральным и южным районам республики ожидаются заморозки до -1,-3, по северным и юго-западным районам до -6 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +1,+3, в окрестностях города -1,-2, заморозки, днём +19,+21.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает в связи с похолоданием жителей соблюдать правила пожарной безопасности.
- Не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям. Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте. Не перегружайте электросеть и не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра, - предупреждают специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», сентябрь в республике начнётся практически с летней погоды. В День знаний, 1 сентября, по крайнему северу местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.
В Бурятии грянут заморозки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник
Ожидается до -6 градусов
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
Исключение сделано для ряда местностей
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели 3,7 тысяч генетических анализов
Причину устанавливает специальная комиссия
У гражданина Монголии отсутствовали сопроводительные документы
Рейды пройдут в двух районах города
Ранее общественный транспорт сюда не ходил из-за плохой дороги
Маршрут презентуют на форуме «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу»
«Фу такими быть!» - высказался недовольный зритель
Отмель там сменяется резкими обрывами на три-четыре метра
Эта акция стала традиционной
Визит прошёл в рамках акции «Гражданский мониторинг»