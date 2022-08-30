30 августа

29 августа

Популярное

В Бурятии грянут заморозки

В Бурятии грянут заморозки
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается до -6 градусов

Жителей Бурятии предупреждают о заморозках.

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа местами по центральным и южным районам республики ожидаются заморозки до -1,-3, по северным и юго-западным районам до -6 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +1,+3, в окрестностях города -1,-2, заморозки, днём +19,+21.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает в связи с похолоданием жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

- Не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям. Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте. Не перегружайте электросеть и не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра, - предупреждают специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», сентябрь в республике начнётся практически с летней погоды. В День знаний, 1 сентября, по крайнему северу местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.

заморозки прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
Общество, 30.08.2022
Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
Общество, 30.08.2022
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник
В Бурятии грянут заморозки
В Бурятии грянут заморозки
Общество, 30.08.2022
Ожидается до -6 градусов
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
Общество, 30.08.2022
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 30.08.2022
Исключение сделано для ряда местностей
В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев
В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев
Общество, 30.08.2022
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели 3,7 тысяч генетических анализов
В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы
В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы
Общество, 30.08.2022
Причину устанавливает специальная комиссия
Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля
Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля
Общество, 30.08.2022
У гражданина Монголии отсутствовали сопроводительные документы
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
Общество, 30.08.2022
Рейды пройдут в двух районах города
В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус
В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус
Общество, 30.08.2022
Ранее общественный транспорт сюда не ходил из-за плохой дороги  
В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт
В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт
Общество, 30.08.2022
Маршрут презентуют на форуме «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу»
В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета
В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета
Общество, 30.08.2022
«Фу такими быть!» - высказался недовольный зритель
В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
Общество, 30.08.2022
Отмель там сменяется резкими обрывами на три-четыре метра
Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общество, 30.08.2022
Визит прошёл в рамках акции «Гражданский мониторинг»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^