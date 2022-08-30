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В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы

В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году

Сотрудники Госавтоинспекции Северо-Байкальского района Бурятии провели проверку школьных автобусов, которые ежедневно будут возить детей на учёбу.

- Инспекторы проконтролировали техническое состояние транспортных средств и наличие необходимых документов, а также исправность ремней безопасности, тормозной системы, внешних осветительных приборов, износ протектора шин и оснащённость автобусов тахографами и другие параметры, прямо или косвенно влияющие на безопасность школьников, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В ходе проверки сотрудники провели беседу с водителями школьных автобусов, напомнив им о необходимости постоянной проверки исправности транспорта. 
ГИБДД школьный автобус

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