Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
Сотрудники Госавтоинспекции Северо-Байкальского района Бурятии провели проверку школьных автобусов, которые ежедневно будут возить детей на учёбу.
- Инспекторы проконтролировали техническое состояние транспортных средств и наличие необходимых документов, а также исправность ремней безопасности, тормозной системы, внешних осветительных приборов, износ протектора шин и оснащённость автобусов тахографами и другие параметры, прямо или косвенно влияющие на безопасность школьников, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В ходе проверки сотрудники провели беседу с водителями школьных автобусов, напомнив им о необходимости постоянной проверки исправности транспорта.
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
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