В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

Исключение сделано для ряда местностей
В Улан-Удэ запрет на посещение лесов продлили до 18 сентября
- Распоряжением администрации с 30 августа по 18 сентября в городских лесах введено ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне и мангалах.
Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.
Также исключение сделано для ряда территорий, куда можно ходить для сбора грибов, ягод и лекарственных растений. Речь идёт о следующих территориях:
- Верхняя Берёзовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;
- Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Ринпоче Багша»;
- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество - лесной квартал № 11;
- примыкающий лесной квартал к микрорайону Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;
- примыкающий лесной квартал к микрорайону Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;
- Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;
- примыкающие лесные кварталы к станции Дивизионная. Аршанское участковое лесничество.
В сентябре продолжится патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни.
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
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