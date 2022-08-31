Под конец августа в Улан-Удэ ударили первые заморозки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём в столице Бурятии воздух прогреется +21



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа, по республике переменная облачность, по северной половине местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью +2,+7 тепла, местами до -1,-6, заморозки, днём +18,+23, местами +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +1,+3, в окрестностях города -1,-2, заморозки, днём +19,+21.

