В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев







До окончания вегетационного периода лесопатологи продолжат присылать образцы с поражённых деревьев. Так, в сентябре запланировано обследование Бабушкинского лесничества Кабанского района Бурятии, где обнаружены деревья, поражённые водянкой хвойных.



Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели 3,7 тысяч генетических анализов по оценке фитосанитарного состояния насаждений Байкальской природной территории. Это более 90% от запланированных на 2022 год 4 тысяч таких анализов. Сотрудники работают с образцами биоматериалов из лесов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края – всей Байкальской природной территории, сообщили в Центре защиты леса.Лесопатологи присылают в отдел мониторинга состояния лесных генетических ресурсов образцы с признаками поражения. Это и хвоя, и древесина, и сеянцы.- Только за минувшую неделю наш отдел провёл 131 анализ по фитопатологии, - сообщил начальник отдела Александр Воинков. – Вероятно, план по генетическим анализам по оценке фитосанитарного состояния насаждений Байкальской природной территории мы выполним в сентябре.