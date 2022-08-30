В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев

Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели 3,7 тысяч генетических анализов по оценке фитосанитарного состояния насаждений Байкальской природной территории. Это более 90% от запланированных на 2022 год 4 тысяч таких анализов. Сотрудники работают с образцами биоматериалов из лесов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края – всей Байкальской природной территории, сообщили в Центре защиты леса.
Лесопатологи присылают в отдел мониторинга состояния лесных генетических ресурсов образцы с признаками поражения. Это и хвоя, и древесина, и сеянцы.
- Только за минувшую неделю наш отдел провёл 131 анализ по фитопатологии, - сообщил начальник отдела Александр Воинков. – Вероятно, план по генетическим анализам по оценке фитосанитарного состояния насаждений Байкальской природной территории мы выполним в сентябре.
До окончания вегетационного периода лесопатологи продолжат присылать образцы с поражённых деревьев. Так, в сентябре запланировано обследование Бабушкинского лесничества Кабанского района Бурятии, где обнаружены деревья, поражённые водянкой хвойных.