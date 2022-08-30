30 августа

29 августа

Популярное

В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев

В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев
Общество,  Фото:Центр защиты леса Бурятии
Сотрудники Центра защиты леса провели 3,7 тысяч генетических анализов

Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели 3,7 тысяч генетических анализов по оценке фитосанитарного состояния насаждений Байкальской природной территории. Это более 90% от запланированных на 2022 год 4 тысяч таких анализов. Сотрудники работают с образцами биоматериалов из лесов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края – всей Байкальской природной территории, сообщили в Центре защиты леса.

Лесопатологи присылают в отдел мониторинга состояния лесных генетических ресурсов образцы с признаками поражения. Это и хвоя, и древесина, и сеянцы.

- Только за минувшую неделю наш отдел провёл 131 анализ по фитопатологии, - сообщил начальник отдела Александр Воинков. – Вероятно, план по генетическим анализам по оценке фитосанитарного состояния насаждений Байкальской природной территории мы выполним в сентябре.


До окончания вегетационного периода лесопатологи продолжат присылать образцы с поражённых деревьев. Так, в сентябре запланировано обследование Бабушкинского лесничества Кабанского района Бурятии, где обнаружены деревья, поражённые водянкой хвойных. 
Лес деревья

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы
В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы
Общество, 30.08.2022
Причину устанавливает специальная комиссия
Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля
Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля
Общество, 30.08.2022
У гражданина Монголии отсутствовали сопроводительные документы
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
Общество, 30.08.2022
Рейды пройдут в двух районах города
В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус
В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус
Общество, 30.08.2022
Ранее общественный транспорт сюда не ходил из-за плохой дороги  
В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт
В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт
Общество, 30.08.2022
Маршрут презентуют на форуме «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу»
В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета
В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета
Общество, 30.08.2022
«Фу такими быть!» - высказался недовольный зритель
В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
Общество, 30.08.2022
Отмель там сменяется резкими обрывами на три-четыре метра
Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общество, 30.08.2022
Визит прошёл в рамках акции «Гражданский мониторинг»
Приют для бездомных собак в Улан-Удэ ведёт необычный блог
Приют для бездомных собак в Улан-Удэ ведёт необычный блог
Общество, 30.08.2022
Руководство приюта «Надежда» подошло к делу не только с толком, но и с креативом
Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом
Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом
Общество, 30.08.2022
В больницах проходят лечение более 300 человек
В Улан-Удэ маршрут № 17 запустили в Радужный
В Улан-Удэ маршрут № 17 запустили в Радужный
Общество, 30.08.2022
В дальнейшем планируется расширить проезжую часть на двух опасных участках
Прокуратура обязала отремонтировать теплотрассу в селе в Бурятии
Прокуратура обязала отремонтировать теплотрассу в селе в Бурятии
Общество, 30.08.2022
В минувший отопительный сезон произошло пять аварий 
В Бурятии отпразднуют юбилей Селенгинского пехотного полка
В Бурятии отпразднуют юбилей Селенгинского пехотного полка
Общество, 30.08.2022
В Гусиноозёрске покажут интерактивный спектакль по истории полка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^