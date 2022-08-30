Тайбоксёр из Бурятии победил на международном конкурсе

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Бато Бадархаев стал «Отличником войсковой разведки»



27 августа на полигоне Кольцово в Новосибирской области завершился международный конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр. В конкурсе принимали участие 7 основных команд: разведывательные подразделения России, Армении, Беларуси, Узбекистана, Индии, Зимбабве и Камеруна. Команда Восточного военного округа принимала участие вне зачёта, сообщает пресс-служба ЦВО.



В ходе проведения соревнований разведчики проявили своё мастерство в двух этапах и выполнили более 20 разведывательных и специальных задач. По итогам конкурса «Отличники войсковой разведки» победителем стала команда Российской Федерации. Второе место у команды Узбекистана. Военные Индии и Беларуси поделили третье место.



В составе российской команды участие принимал тайбоксёр из Бурятии Бато Бадархаев. Спортсмен стал одним из победителей конкурса, сообщает федерация тайского бокса РБ.

