В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы

Причину устанавливает специальная комиссия



Улан-удэнцы в соцсетях сообщили, что в микрорайоне Восточный по улицам Балдынова и Гарнаева образовались провалы – грунт просел у водопроводных колодцев. Участок отличается интенсивным движением и загруженностью – по дороге ежедневно ездит большой поток большегрузов.



Сейчас специалисты определяют причины образования провалов, сообщили в пресс-службе мэрии. На место выехала комиссия из сотрудников комитета городского хозяйства, комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», МУП «Водоканал» и районной администрации.



Дорога ремонтировались пять лет назад по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ранее подрядчик уже проводил работы по устранению провалов в рамках гарантийных обязательств, однако проблема не была решена. Провалы образовываются не по вине подрядчика.



Ранее, до ремонта дороги, по соседней улице Гарнаева проводили сети водоснабжения.



- Летом 2021 года в ходе обследования сетей водоснабжения было установлено проседание асфальтового покрытия вокруг водопроводных колодцев в районе жилых домов №№ 21, 22, 24, 25, 31, 35. Подрядная организация «СМП-10» проседание асфальта устранила, асфальтобетонное покрытие восстановлено в ноябре 2021 года, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.



Однако на участке снова образовались провалы. Сейчас идут мероприятия по разработке мер для устранения дефектов.





