Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля

У гражданина Монголии отсутствовали сопроводительные документы
27 августа через МАПП «Кяхта» гражданин Монголии пытался вывезти из России ящик свежих бананов и мешок миндаля общим весом 43 кг. Продукты вывозились без сопровождения фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении.
- Бананы и миндаль возвращены в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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