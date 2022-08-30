Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля





27 августа через МАПП «Кяхта» гражданин Монголии пытался вывезти из России ящик свежих бананов и мешок миндаля общим весом 43 кг. Продукты вывозились без сопровождения фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением о карантине растений и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.На мужчину составили протокол об административном правонарушении.- Бананы и миндаль возвращены в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.