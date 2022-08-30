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В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам

В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Рейды пройдут в двух районах города

Завтра, 31 августа, в Улан-Удэ пройдут массовые рейды по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных. В Советском районе рейды состоятся на Левом берегу и на Бурводе.

Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить информацию можно будет по номеру телефона оперштаба: 8-9025-30-17-08.

По адресу: ул. Толстихина, 2, с 10:00 до 14:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей. После обеда ветеринары будут работать по поступившим заявкам.

В Железнодорожном районе рейд пройдёт в микрорайонах Аршан, Шишковка.

Номер телефона оперштаба: 44-77-28.

Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развернут по ул. Чертенкова, 100а, вблизи школы № 48 до 14:00. Затем ветеринары будут работать по поступившим заявкам.

Отметим, вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.


собаки бездомные животные

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