Рейды пройдут в двух районах города
Завтра, 31 августа, в Улан-Удэ пройдут массовые рейды по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных. В Советском районе рейды состоятся на Левом берегу и на Бурводе.
Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить информацию можно будет по номеру телефона оперштаба: 8-9025-30-17-08.
По адресу: ул. Толстихина, 2, с 10:00 до 14:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей. После обеда ветеринары будут работать по поступившим заявкам.
В Железнодорожном районе рейд пройдёт в микрорайонах Аршан, Шишковка.
Номер телефона оперштаба: 44-77-28.
Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развернут по ул. Чертенкова, 100а, вблизи школы № 48 до 14:00. Затем ветеринары будут работать по поступившим заявкам.
Отметим, вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
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