В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам

Рейды пройдут в двух районах города



Завтра, 31 августа, в Улан-Удэ пройдут массовые рейды по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных. В Советском районе рейды состоятся на Левом берегу и на Бурводе.



Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить информацию можно будет по номеру телефона оперштаба: 8-9025-30-17-08.



По адресу: ул. Толстихина, 2, с 10:00 до 14:00 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей. После обеда ветеринары будут работать по поступившим заявкам.



В Железнодорожном районе рейд пройдёт в микрорайонах Аршан, Шишковка.



Номер телефона оперштаба: 44-77-28.



Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развернут по ул. Чертенкова, 100а, вблизи школы № 48 до 14:00. Затем ветеринары будут работать по поступившим заявкам.



Отметим, вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16.00 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.





