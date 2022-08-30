Центры образования появятся в Иволгинске, Сотниково, Суже, Нижней Иволге и Тапхаре
7 сентября в пяти школах Иволгинского района Бурятии откроются «Точки роста». Центры образования естественно-научной и технологической направленностей появятся в Иволгинской, Сотниковской, Сужинской, Нижнеиволгинской и Тапхарской школах. Они позволят повысить качество образования в общеобразовательных организациях, расширят возможности учащихся в освоении учебных предметов и программ.
- «Точки роста», которых у нас становится все больше и больше, создают общественные пространства для проектной и творческой деятельности школьников, учителей и родителей, - отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков. - Всё это позволяет изучать школьные предметы по-новому и с интересом. Образовательные центры оснащены новым высокотехнологичным оборудованием и поэтому у учащихся развивается творческое, логическое и аналитическое мышление.
На данном этапе завершились ремонтные работы по подготовке к открытию. Мебель и оборудование ещё поступают в кабинеты химии, биологии и физики. На эти цели было выделено: Иволгинской школе (три кабинета) - 1 374 627 рублей; Сотниковской (три кабинета) - 1 178 322 рублей; Сужинской (два кабинета) - 972 140 рублей; Нижнеиволгинской (два кабинета) - 884 202 рублей; Тапхарской (два кабинета) - 886 437 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»
Общество, Фото:
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