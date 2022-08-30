30 августа

29 августа

Популярное

В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»

В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
Центры образования появятся в Иволгинске, Сотниково, Суже, Нижней Иволге и Тапхаре

7 сентября в пяти школах Иволгинского района Бурятии откроются «Точки роста». Центры образования естественно-научной и технологической направленностей появятся в Иволгинской, Сотниковской, Сужинской, Нижнеиволгинской и Тапхарской школах. Они позволят повысить качество образования в общеобразовательных организациях, расширят возможности учащихся в освоении учебных предметов и программ.

- «Точки роста», которых у нас становится все больше и больше, создают общественные пространства для проектной и творческой деятельности школьников, учителей и родителей, - отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков. - Всё это позволяет изучать школьные предметы по-новому и с интересом. Образовательные центры оснащены новым высокотехнологичным оборудованием и поэтому у учащихся развивается творческое, логическое и аналитическое мышление.

На данном этапе завершились ремонтные работы по подготовке к открытию. Мебель и оборудование ещё поступают в кабинеты химии, биологии и физики. На эти цели было выделено: Иволгинской школе (три кабинета) - 1 374 627 рублей; Сотниковской (три кабинета) - 1 178 322 рублей; Сужинской (два кабинета) - 972 140 рублей; Нижнеиволгинской (два кабинета) - 884 202 рублей; Тапхарской (два кабинета) - 886 437 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Иволгинский район Бурятия школа образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»
В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»
Общество, 30.08.2022
Центры образования появятся в Иволгинске, Сотниково, Суже, Нижней Иволге и Тапхаре
Жительницу райцентра Бурятии поздравили с 95-летием
Жительницу райцентра Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 30.08.2022
Юбилей отметила уроженка села Десятниково
Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 30.08.2022
Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское
Бурдрам впервые за 27 лет отправится на гастроли в Монголию
Бурдрам впервые за 27 лет отправится на гастроли в Монголию
Общество, 30.08.2022
Руководство театра подбирает репертуар и театральные площадки для показа спектаклей в Улан-Баторе
Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов
Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов
Общество, 30.08.2022
В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию
Житель севера Бурятии награждён медалью Суворова
Житель севера Бурятии награждён медалью Суворова
Общество, 30.08.2022
Вручение награды состоялось вчера, 29 августа
Тайбоксёр из Бурятии победил на международном конкурсе
Тайбоксёр из Бурятии победил на международном конкурсе
Общество, 30.08.2022
Бато Бадархаев стал «Отличником войсковой разведки»
Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
Общество, 30.08.2022
Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
Общество, 30.08.2022
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник
В Бурятии школьники побывали на местах стоянки древних людей
В Бурятии школьники побывали на местах стоянки древних людей
Общество, 30.08.2022
Экологическая экспедиция проходила на территории Забайкальского национального парка
В Бурятии грянут заморозки
В Бурятии грянут заморозки
Общество, 30.08.2022
Ожидается до -6 градусов
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
Общество, 30.08.2022
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 30.08.2022
Исключение сделано для ряда местностей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^