В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус

В Улан-Удэ запустили автобусный маршрут №17 в микрорайон Радужный, сообщили в администрации города.
Маршрут № 17 будет заезжать в микрорайон три раза в день, а по пути следования с центра – по требованию пассажиров. По просьбам местных жителей с 1 сентября автобус будет заезжать в 7:20, чтобы дети вовремя доехали до школы.
Ранее сюда не могли запустить общественный транспорт из-за плохой дороги.
– Местные жители по проекту «Народный бюджет» среди остальных мероприятий выбрали щебенение и отсыпку дороги в микрорайоне Радужный. Сотрудники комбината по благоустройству отсыпали и грейдировали проблемный участок протяжённостью более 500 м. Специалисты МБУ «Горсвет» провели дополнительное освещение, сотрудники комбината по благоустройству установили остановочный навес. Работы по благоустройству прошли при поддержке депутатов Улан-Удэнского городского совета, – сообщил первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района Петр Касьянов.
Решение о продлении маршрута № 17 маршрута в Радужный было согласовано с ГИБДД.
– В следующем году планируем продолжить мероприятие. Наша задача продлить транспорт до ДНТ «Перспектива», – отметил Пётр Касьянов.