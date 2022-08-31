Мероприятия пройдут 3 сентября в Забайкалье и 24 сентября в Бурятии
В субботу, 3 сентября, в Чите официально закрывается мотосезон 2022 года. Сбор колонны состоится с 12:30 на улице Соборный проезд между храмом и памятником Александру Невскому со стороны железнодорожного вокзала. Проезд по улицам города стартует в 14:00.
В 14:30 пройдёт праздничная программа на площади имени Ленина. Гостей ждёт награждение по итогам сезона, конкурсы от клубов и подарки. Мероприятие продолжится мотопати в 18:00 в кафе «Читинка».
В Улан-Удэ официальное закрытие мотосезона было запланировано на 10 сентября. Однако по решению местного мотосовета его перенесли на 24 сентября.
Напомним, официальное открытие мотосезона в столице республики прошло 28 мая. В нём приняли участие более 200 мотоциклистов из Бурятии, Иркутска, Читы и Монголии.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ и Чите официально закроют мотосезон
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