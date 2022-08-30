В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета

«Фу такими быть!» - высказался недовольный зритель
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии впервые проходит фестиваль «Золотая маска», в рамках которого можно увидеть интереснейшие постановки. 29 августа в театре оперы и балета зрители увидели балет «Ромео и Джульетта» (12+) екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» в постановке Славы Самодурова.
Посетители остались в восторге от балета, но в ужасе от поведения некоторых зрителей. Возмущениями на этот счёт поделился подписчик паблика «Аноним 03».
- Балет нереальной красоты! Три акта, длинный и чувственный! Вопрос к зрителям – так сложно выключить телефон на два часа?! Как так можно? Вы пришли в театр, хотите сидеть в телефоне – сидите дома! Вы хоть представляете, какой это титанический труд - балет?! Весь спектакль со всех сторон экраны светились. Как машины по «встречке» на дальнем… Так стыдно перед артистами за вас… - высказался зритель.
По его словам, на замечания, которые делали сознательные посетители, люди с телефонами реагировали негативно. В итоге свет от экранов ослеплял соседей.
При этом возмущённый посетитель балета заметил, что с гаджетами в руках в основном сидели люди не молодые. «Молодёжь увлечённо любовались сценой», - рассказал он.
- Стыдно… фу такими быть! – заключил недовольный горожанин.
В комментариях подписчики поддержали автора. По словам некоторых, одна парочка без стеснения выражала свои чувства поцелуями во время балета: «Всё время целуются. Ну блин, неужели нельзя было потерпеть. Как-то не очень приятно».
У других во время выступления звонили телефоны. «На два часа перевести телефон в режим без звука. Это просто дебилизм. Без звука взяли трубку и переговорили. Нет, он должен играть на весь театр...» - высказался ещё один посетитель.
Кто-то вовсе не понял, для чего такие зрители посещают балет, если не соблюдают элементарных норм театрального этикета: «Культура у нас такая, этим всё и сказывается. И зачем они попёрлись, если не интересно?».
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