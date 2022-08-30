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В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр

В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Отмель там сменяется резкими обрывами на три-четыре метра

В акватории реки Ангара в районе Тёплых озёр в Иркутске провели сканирование дна.

Работы выполнены силами специалистов МКУ «Безопасной город» и правоохранительных органов при активном участии представителя общественности Александра Красовского.

– В данном месте сложный рельеф дна, отмель сменяется резкими обрывами на три-четыре метра, огромное количество водорослей, видимость практически нулевая. В сложившейся ситуации указанные условия могут привести к возникновению у человека критического состояния, угрожающего жизни. В таком состоянии вероятность утонуть очень велика, – прокомментировал активист.

В этом месте купание опасно и запрещено, напоминает администрация Иркутска.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне на Тёплых озёрах утонул 13-летний мальчик, на следующий день погиб 17-летний парень. После этих инцидентов неподалёку от озёр был выставлен пост спасательной службы.
озеро

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