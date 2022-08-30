Основные мероприятия пройдут в столице региона
4 сентября в Иркутской области отметят праздник «День Байкала». Накануне в регионе состоялось заседание оргкомитета, посвящённого этому дню.
Основные мероприятия праздника пройдут в Иркутске, на площади перед памятником Александру III. Для детей и взрослых в 11 часов начнут свою работу интерактивные площадки. Желающие смогут принять участие в играх, викторинах и конкурсах экологической направленности. Также для всех собравшихся пройдут мастер-классы, среди которых создание 3D-модели Байкала, графика «Байкальский пейзаж в круге», роспись пряника «Белёк».
Во время празднования будет работать передвижная лаборатория для мониторинга состояния атмосферного воздуха. На сцене пройдёт показ одежды, изготовленной из вторсырья, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Напомним, что в прошлом году праздник в регионе проходил в режиме онлайн.
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4 сентября в Иркутской области отметят День Байкала
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