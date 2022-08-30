30 августа

29 августа

Популярное

4 сентября в Иркутской области отметят День Байкала

4 сентября в Иркутской области отметят День Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Основные мероприятия пройдут в столице региона

4 сентября в Иркутской области отметят праздник «День Байкала». Накануне в регионе состоялось заседание оргкомитета, посвящённого этому дню.

Основные мероприятия праздника пройдут в Иркутске, на площади перед памятником Александру III. Для детей и взрослых в 11 часов начнут свою работу интерактивные площадки. Желающие смогут принять участие в играх, викторинах и конкурсах экологической направленности. Также для всех собравшихся пройдут мастер-классы, среди которых создание 3D-модели Байкала, графика «Байкальский пейзаж в круге», роспись пряника «Белёк».

Во время празднования будет работать передвижная лаборатория для мониторинга состояния атмосферного воздуха. На сцене пройдёт показ одежды, изготовленной из вторсырья, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Напомним, что в прошлом году праздник в регионе проходил в режиме онлайн.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область день байкала Праздники Иркутск Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале нашли бутылку с письмом 17-летней давности
На Байкале нашли бутылку с письмом 17-летней давности
Общество, 30.08.2022
При уборке мусора на берегу попадаются необычные и удивительные находки
Школьники Улан-Удэ делятся книгами с детьми ДНР и ЛНР
Школьники Улан-Удэ делятся книгами с детьми ДНР и ЛНР
Общество, 30.08.2022
Акция «Дети – детям» продлится до 30 сентября
В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»
В Иволгинском районе Бурятии откроются 5 «Точек роста»
Общество, 30.08.2022
Центры образования появятся в Иволгинске, Сотниково, Суже, Нижней Иволге и Тапхаре
Жительницу райцентра Бурятии поздравили с 95-летием
Жительницу райцентра Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, 30.08.2022
Юбилей отметила уроженка села Десятниково
В Бурятии простились с погибшим участником спецоперации
В Бурятии простились с погибшим участником спецоперации
Общество, 30.08.2022
Константин Жигжитов был уроженцем Джидинского района
Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 30.08.2022
Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское
Бурдрам впервые за 27 лет отправится на гастроли в Монголию
Бурдрам впервые за 27 лет отправится на гастроли в Монголию
Общество, 30.08.2022
Руководство театра подбирает репертуар и театральные площадки для показа спектаклей в Улан-Баторе
Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов
Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов
Общество, 30.08.2022
В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию
Житель севера Бурятии награждён медалью Суворова
Житель севера Бурятии награждён медалью Суворова
Общество, 30.08.2022
Вручение награды состоялось вчера, 29 августа
Тайбоксёр из Бурятии победил на международном конкурсе
Тайбоксёр из Бурятии победил на международном конкурсе
Общество, 30.08.2022
Бато Бадархаев стал «Отличником войсковой разведки»
Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
Бурятская короткометражка вошла в топ-5 российских фильмов
Общество, 30.08.2022
Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
Общество, 30.08.2022
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник
В Бурятии школьники побывали на местах стоянки древних людей
В Бурятии школьники побывали на местах стоянки древних людей
Общество, 30.08.2022
Экологическая экспедиция проходила на территории Забайкальского национального парка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^