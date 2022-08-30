Эта акция стала традиционной
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в акции «Помоги собраться в школу».
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится ежегодно.
Росгвардейцы передали через отдел социальной защиты населения школьные принадлежности детям из многодетных, малообеспеченных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей.
Помощь в сборах школу для сотрудников Росгвардии Бурятии стала уже доброй традицией. Ежегодно росгвардейцы из разных частей республики собирают и передают детям школьные принадлежности.
В октябре вневедомственной охране исполнится 70 лет. В связи с этим росгвардейцы проводят мероприятия для детей – дни открытых дверей в подразделении, выездные уроки в детских лагерях, показы техники.
В Бурятии росгвардейцы помогли детям собраться в школу
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