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В Бурятии росгвардейцы помогли детям собраться в школу

В Бурятии росгвардейцы помогли детям собраться в школу
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Эта акция стала традиционной

В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в акции «Помоги собраться в школу».

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится ежегодно.

Росгвардейцы передали через отдел социальной защиты населения школьные принадлежности детям из многодетных, малообеспеченных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей.

Помощь в сборах школу для сотрудников Росгвардии Бурятии стала уже доброй традицией. Ежегодно росгвардейцы из разных частей республики собирают и передают детям школьные принадлежности.

В октябре вневедомственной охране исполнится 70 лет. В связи с этим росгвардейцы проводят мероприятия для детей – дни открытых дверей в подразделении, выездные уроки в детских лагерях, показы техники.

Росгвардия школьники

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