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Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии

Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Визит прошёл в рамках акции «Гражданский мониторинг»

Представитель общественного совета при МВД по Бурятии Вадим Борхоев в рамках акции «Гражданский мониторинг» с проверкой посетил Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) – подразделение ГИБДД, которое занимается вынесением штрафных «писем счастья» по материалам с камер.

Начальник ЦАФАП полковник полиции Василий Дадуев провёл для общественника экскурсию по подразделению. Он показал Борхоеву служебные помещения и ознакомил его с условиями работы сотрудников.

Особое внимание Вадим Борхоев обратил на наличие информационных стендов и на то, насколько актуальная и полная информация на них. Также он обратил внимание на оснащённость помещений и наличие необходимой документации для граждан.

По результатам проверки работа ЦАФАП получила положительную оценку.



ГИБДД

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