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Приют для бездомных собак в Улан-Удэ ведёт необычный блог

Приют для бездомных собак в Улан-Удэ ведёт необычный блог
Общество, 
Руководство приюта «Надежда» подошло к делу не только с толком, но и с креативом

Блоги в интернете и страницы в социальных сетях стали для приютов для бездомных животных обыденностью. С помощью медиапространства руководители и волонтёры приютов могут делиться информацией, насущными проблемами и нуждами, а также поддерживать контакт со своей аудиторией, которая, в свою очередь, может оказать приюту моральную, материальную и финансовую помощь.

Улан-удэнский приют для бездомных собак «Надежда» тоже не остался в стороне. Однако, кроме информации о насущных делах, контент в блоге разбавляется интересными историями про приключения из жизни собак.

Так, на свет появилась «Оторвинская администрация» во главе с Оторвой – собакой, получившей такое имя за свой бойкий характер. В блоге рассказывается о её приключениях в приюте, нелёгкой жизни «главы местного муниципалитета» и просто о весёлых собачьих приключениях.

Автор блога Виолетта Краснобаева, председатель ГОО «Байкальское Общество Защиты Животных» и руководитель приюта.

В историях подопечные Виолетты «приобретают» своё мнение, позицию и даже социальные статусы в рамках своего небольшого «государства».

«Для всех, кто не в курсе событий, может показаться, что таким образом мы нелестно отзываемся о каких-то людях, работающих в какой-то администрации. А вот кто «в теме», начинает улыбаться в предвкушении новых приключений оторванцев. Так вот, оторвинская администрация - это группа наших питомцев, которая помогает мне справляться с делами. Я называю их «настоящими руководителями приюта», - делится в своём блоге на «Яндекс Дзен» руководитель приюта.

Помимо этого, приключения «оторванцев» сопровождается фотографиями и видеороликами с питомцами приюта, которые дополняют описанные истории. И казалось бы, на первый взгляд обычный блог приюта для бездомных собак превращается в настоящий сборник рассказов о жизни «хвостатых друзей», с интересными диалогами и захватывающими приключениями, появившимися из обычной бытовой рутины.
собаки

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