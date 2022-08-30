Жительницу райцентра Бурятии поздравили с 95-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Юбилей отметила уроженка села Десятниково



29 августа в Бурятии свой юбилейный 95-й день рождения отпраздновала жительница села Тарбагатай Евдокия Андреевна Нестерова. В торжественный юбилейный день рождения поздравить именинницу пришли представители администраций Тарбагатайского района и сельского поселения «Тарбагатайское», а также районного отдела социальной защиты населения.



Гости пожелали юбиляру здоровья, благополучия и долгих лет жизни, вручили поздравительные письма от президента России и главы республики, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, а также подарок от районной администрации и цветы от администрации сельского поселения.



Молодость Евдокии Андреевны, уроженки села Десятниково, выпала на время Великой Отечественной войны. Начала работать рассыльной в министерстве здравоохранения с 14 лет. Затем маленькая Дуся вместе со старшей сестрой переехала на Украину. Дочь рассказывает, как практически сразу после того, как освободили Киев, Евдокия Андреевна работала на строительстве железной дороги. После возвращения в Бурятию устроилась каменщиком, строила улицу Солнечная в городе Улан-Удэ. Перед отъездом в город Пермь работала почтальоном. В Перми она успела и поработать на заводе, и показать себя человеком с активной жизненной позицией, избираясь депутатом и старшей по улице. После долгих лет жизни в Перми Евдокия Андреевна снова вернулась в родную республику, в родной Тарбагатайский район.



Как сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района, именинница и сегодня молода душой, любит почитать газеты и, самое главное богата семьёй: 10 внуков, 9 правнуков и 7 праправнуков. Из троих детей в живых осталась только дочь Надежда. Вместе с мужем Владимиром они обеспечивают достойный уход, за что Евдокия Андреевна им очень благодарна.

