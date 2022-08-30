Чемпионы соревнований получат по 1,5 миллиона рублей
Золотые медалисты чемпионата России по боксу в Чите получат за победу по 1,5 миллиона рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, бронзовые – по 125 тысяч рублей. Общий призовой фонд при этом составит 26 миллионов рублей. Соревнования пройдут с 30 сентября по 8 октября в столице Забайкалья в рамках празднования столетия бокса в регионе.
Всего в чемпионате примут участие более 300 спортсменов из 60 регионов страны. Кроме того, в рамках чемпионата в Забайкалье пройдут мастер-классы для юных спортсменов и встречи со звёздами отечественного бокса. В краевую столицу приедут олимпийские чемпионы Александр Поветкин, Алексей Тищенко, Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев и другие знаменитые боксёры. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона со ссылкой на федерацию бокса РФ.
Возрастное ограничение 6+
Призовой фонд чемпионата РФ по боксу в Чите составит 26 млн
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