Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское
В Агинском Бурятском округе супруги Батожаргал и Цыпелма отпраздновали 50 лет со дня своей свадьбы. С юбилеем их поздравили работники отдела ЗАГС Агинского района, семья и близкие.
В школе юбиляры учились в одном классе. После её окончания Батожаргал получил образование в Читинском строительном техникуме и 18 лет проработал на своей родине инженером-строителем. Затем был выбран председателем колхоза и трудился на благо земляков ещё 16 лет. На заслуженном отдыхе не стал сидеть дома – был избран депутатом Совета народных депутатов АБАО, после – депутатом Агинской Бурятской окружной думы. Имеет несколько наград, звания заслуженного работника сельского хозяйства АБАО и заслуженного работника агропромышленного комплекса Читинской области.
Его супруга Цыпелма после окончания школы получила финансовое образование в Иркутском государственном институте народного хозяйства и всю жизнь проработала бухгалтером-экономистом. За свои труды была награждена медалью к 100-летию комсомола и высшей наградой матери – медалью материнства за рождение и воспитание пятерых детей.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, самое дорогое приобретение супругов в жизни – их дети, три дочери и два сына. Они подарили родителям 12 внуков и одну правнучку. Все они живут и трудятся в родном округе. Имена Батожаргала и Цыпелмы вписаны в юбилейную книгу отдела ЗАГС Агинского района.
Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Центры образования появятся в Иволгинске, Сотниково, Суже, Нижней Иволге и Тапхаре
Малыша назвали Тимуром
Юбилей отметила уроженка села Десятниково
Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское
Руководство театра подбирает репертуар и театральные площадки для показа спектаклей в Улан-Баторе
В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию
Вручение награды состоялось вчера, 29 августа
Бато Бадархаев стал «Отличником войсковой разведки»
Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник
Имя игрока не разглашается
Экологическая экспедиция проходила на территории Забайкальского национального парка
Ожидается до -6 градусов
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
Исключение сделано для ряда местностей