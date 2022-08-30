Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское



В Агинском Бурятском округе супруги Батожаргал и Цыпелма отпраздновали 50 лет со дня своей свадьбы. С юбилеем их поздравили работники отдела ЗАГС Агинского района, семья и близкие.



В школе юбиляры учились в одном классе. После её окончания Батожаргал получил образование в Читинском строительном техникуме и 18 лет проработал на своей родине инженером-строителем. Затем был выбран председателем колхоза и трудился на благо земляков ещё 16 лет. На заслуженном отдыхе не стал сидеть дома – был избран депутатом Совета народных депутатов АБАО, после – депутатом Агинской Бурятской окружной думы. Имеет несколько наград, звания заслуженного работника сельского хозяйства АБАО и заслуженного работника агропромышленного комплекса Читинской области.



Его супруга Цыпелма после окончания школы получила финансовое образование в Иркутском государственном институте народного хозяйства и всю жизнь проработала бухгалтером-экономистом. За свои труды была награждена медалью к 100-летию комсомола и высшей наградой матери – медалью материнства за рождение и воспитание пятерых детей.



Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, самое дорогое приобретение супругов в жизни – их дети, три дочери и два сына. Они подарили родителям 12 внуков и одну правнучку. Все они живут и трудятся в родном округе. Имена Батожаргала и Цыпелмы вписаны в юбилейную книгу отдела ЗАГС Агинского района.

