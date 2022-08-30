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Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»

Супруги из Агинского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское

В Агинском Бурятском округе супруги Батожаргал и Цыпелма отпраздновали 50 лет со дня своей свадьбы. С юбилеем их поздравили работники отдела ЗАГС Агинского района, семья и близкие.

В школе юбиляры учились в одном классе. После её окончания Батожаргал получил образование в Читинском строительном техникуме и 18 лет проработал на своей родине инженером-строителем. Затем был выбран председателем колхоза и трудился на благо земляков ещё 16 лет. На заслуженном отдыхе не стал сидеть дома – был избран депутатом Совета народных депутатов АБАО, после – депутатом Агинской Бурятской окружной думы. Имеет несколько наград, звания заслуженного работника сельского хозяйства АБАО и заслуженного работника агропромышленного комплекса Читинской области.

Его супруга Цыпелма после окончания школы получила финансовое образование в Иркутском государственном институте народного хозяйства и всю жизнь проработала бухгалтером-экономистом. За свои труды была награждена медалью к 100-летию комсомола и высшей наградой матери – медалью материнства за рождение и воспитание пятерых детей.

Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, самое дорогое приобретение супругов в жизни – их дети, три дочери и два сына. Они подарили родителям 12 внуков и одну правнучку. Все они живут и трудятся в родном округе. Имена Батожаргала и Цыпелмы вписаны в юбилейную книгу отдела ЗАГС Агинского района.
Агинский Бурятский округ свадьба семьи юбилей ЗАГС Агинское

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