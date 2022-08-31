В районе Бурятии проведут турнир охотников

Участники будут соревноваться в стрельбе из нарезного оружия



17 сентября в Бурятии пройдёт первенство Закаменского района по пулевой стрельбе из охотничьего нарезного оружия. Мероприятие состоится в селе Холтосон и посвящено Дню города и 95-летию Закаменского района.



Лично-командный турнир проводится на призы администрации Закаменска. Начало соревнований в 10:00.



Как сообщает пресс-служба администрации района, первенство проводится в целях популяризации и совершенствования навыков пулевой стрельбы среди охотников и определения сильнейших стрелков-охотников по пулевой стрельбе из нарезного охотничьего оружия.



Возрастное ограничение 18+

