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В Иркутской области состоится международный форум спецназа

В Иркутской области состоится международный форум спецназа
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Его площадками станут Иркутск и Ангарск

Международный форум спецназа имени Ильи Старинова в этом году состоится в 16 раз. В мероприятии, которое пройдёт с 7 по 12 сентября в Иркутской области, примут участие военнослужащие и ветераны боевых действий, награждённые высокими государственными наградами, Герои Советского Союза и России, ветераны легендарного подразделения спецназа ФСБ «Альфа» из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибирского федерального округа, Крыма, Монголии.

Открытие мероприятия состоится 7 сентября в Иркутске. На следующий день, 8 сентября, участники форума побывают в Ангарске, сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

Как рассказал руководитель мероприятия, председатель общественного движения «Содружество воинов сибиряков» Олег Кондауров, в программе визита – митинг у памятника ангарчанам, погибшим при исполнении воинского долга, возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, командующего ВДВ, генерала Василия Филипповича Маргелова. Кроме того, запланировано посещение военно-патриотической школы «Мужество», профильных классов школ №37 и №39, встреча с военнослужащими войсковой части 3695, экскурсии в музей Победы и музей часов.

Возрастное ограничение 18+
Иркутская область Иркутск Ангарск форум спецназ

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