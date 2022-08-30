В Иркутской области состоится международный форум спецназа

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Его площадками станут Иркутск и Ангарск



Международный форум спецназа имени Ильи Старинова в этом году состоится в 16 раз. В мероприятии, которое пройдёт с 7 по 12 сентября в Иркутской области, примут участие военнослужащие и ветераны боевых действий, награждённые высокими государственными наградами, Герои Советского Союза и России, ветераны легендарного подразделения спецназа ФСБ «Альфа» из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибирского федерального округа, Крыма, Монголии.



Открытие мероприятия состоится 7 сентября в Иркутске. На следующий день, 8 сентября, участники форума побывают в Ангарске, сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.



Как рассказал руководитель мероприятия, председатель общественного движения «Содружество воинов сибиряков» Олег Кондауров, в программе визита – митинг у памятника ангарчанам, погибшим при исполнении воинского долга, возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, командующего ВДВ, генерала Василия Филипповича Маргелова. Кроме того, запланировано посещение военно-патриотической школы «Мужество», профильных классов школ №37 и №39, встреча с военнослужащими войсковой части 3695, экскурсии в музей Победы и музей часов.



Возрастное ограничение 18+

