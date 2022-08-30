На Байкале нашли бутылку с письмом 17-летней давности

При уборке мусора на берегу попадаются необычные и удивительные находки



В Бурятии, на берегу озера Байкал директором Байкальского заповедника Василием Сутула была обнаружена бутылка с письмом внутри, датируемое 16 июня 2005 года.



- Автором является Гладких Александр либо Гладких Анна Александровна. Возможно, этот человек является вашим знакомым. С помощью всемирной паутины часто случаются чудеса, поэтому есть вероятность того, что эта информация дойдёт до человека, 17 лет назад бросившего послание во Вселенную, и мы с радостью вернём его, - сообщает пресс-служба заповедника.



Также сотрудники заповедника напомнили, что, бросая очередную стеклянную бутылку, нужно учитывать, что срок её разложения составляет более 1000 лет. Неубранным стеклянным мусором будут «наслаждаться» как минимум 12-15 поколений после нас. Стеклянную тару можно сдавать в специализированные пункты приёма либо складывать в баки раздельного сбора мусора, которые находятся в вашем населённом пункте либо на территории всех объектов инфраструктуры Байкальского заповедника.

