При уборке мусора на берегу попадаются необычные и удивительные находки
В Бурятии, на берегу озера Байкал директором Байкальского заповедника Василием Сутула была обнаружена бутылка с письмом внутри, датируемое 16 июня 2005 года.
- Автором является Гладких Александр либо Гладких Анна Александровна. Возможно, этот человек является вашим знакомым. С помощью всемирной паутины часто случаются чудеса, поэтому есть вероятность того, что эта информация дойдёт до человека, 17 лет назад бросившего послание во Вселенную, и мы с радостью вернём его, - сообщает пресс-служба заповедника.
Также сотрудники заповедника напомнили, что, бросая очередную стеклянную бутылку, нужно учитывать, что срок её разложения составляет более 1000 лет. Неубранным стеклянным мусором будут «наслаждаться» как минимум 12-15 поколений после нас. Стеклянную тару можно сдавать в специализированные пункты приёма либо складывать в баки раздельного сбора мусора, которые находятся в вашем населённом пункте либо на территории всех объектов инфраструктуры Байкальского заповедника.
На Байкале нашли бутылку с письмом 17-летней давности
Общество, Фото:
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