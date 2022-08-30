В учениях принимают участие расчёты противотанкового подразделения ВВО
Расчёты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс-М» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа примут участие в учении с боевой стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Бурятии.
Расчётам самоходных ПТРК предстоит поразить мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника с применением противотанковых ракет. Стрельба будет вестись на дальности до 4 километров во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями. При этом по условиям учения личный состав подразделения будет выполнять учебные задачи в противотанковом резерве.
- Ранее на тактико-специальных занятиях в полевых условиях военнослужащие совершенствовали навыки по выбору и оборудованию позиций, выполняли нормативы по развёртыванию комплексов и участвовали в интенсивных тренировках по управлению огнём без использования боеприпасов. Помимо этого, с боевыми расчётами ПТРК состоялись занятия по маршевой подготовке и вождению с использованием бронированных разведывательно-дозорных машин, - сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии пройдут стрельбы противотанковых ракетных комплексов
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