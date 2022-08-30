Школьники Улан-Удэ делятся книгами с детьми ДНР и ЛНР

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Акция «Дети – детям» продлится до 30 сентября



Летом стартовала федеральная акция по сбору книг для ребят из Донецкой и Луганской народных республик «Дети – детям». Акция продолжится до 30 сентября этого года, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Участники смогут передать сборники произведений для детей, рассказы, сказки, повести. Все собранные книги будут отправлены детям ДНР и ЛНР.



Принести книги в городе Улан-Удэ можно по адресу: ул. Комсомольская, 16 (цокольный этаж) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни.



- Школьники охотно делятся книгам, ведь сделать доброе дело нуждающимся – это благое дело, которое под силу каждому, - отмечают в пункте приёма.



Возрастное ограничение 6+

