Акция «Дети – детям» продлится до 30 сентября
Летом стартовала федеральная акция по сбору книг для ребят из Донецкой и Луганской народных республик «Дети – детям». Акция продолжится до 30 сентября этого года, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Участники смогут передать сборники произведений для детей, рассказы, сказки, повести. Все собранные книги будут отправлены детям ДНР и ЛНР.
Принести книги в городе Улан-Удэ можно по адресу: ул. Комсомольская, 16 (цокольный этаж) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни.
- Школьники охотно делятся книгам, ведь сделать доброе дело нуждающимся – это благое дело, которое под силу каждому, - отмечают в пункте приёма.
Возрастное ограничение 6+
Школьники Улан-Удэ делятся книгами с детьми ДНР и ЛНР
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