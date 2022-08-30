В Кабанском районе Бурятии родился 300-й ребёнок

Малыша назвали Тимуром
26 августа в Кабанском районе Бурятии проведена регистрация рождения трёхсотого новорождённого с начала года. Богатырь с красивым именем Тимур стал третьим ребёнком в семье Михаила и Ксении.
Сотрудники Кабанского районного отдела поздравили с этим радостным событием главу семьи и вручили ему первый документ малыша – свидетельства о рождении. Также малышу пожелали расти здоровым и счастливым, а родителям – терпения, здоровья и бодрости. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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