Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию



29 августа в Бурятии финальный этап VII республиканской летней спартакиады пенсионеров по плаванию определил сильнейших лидеров среди спортсменов региона. Именно они представят республику на всероссийской спартакиаде пенсионеров в Тольятти.



Лучшее время на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин показал Андрей Крылов из Улан-Удэ. Второе место у Сергея Истаева из Улан-Удэ. Третьим стал 75-летний Вячеслав Педенко из Кабанского района.



Среди женщин в заплыве на 50 метров первой оказалась Аюна Семёнова из Кабанского района. Следом за ней расположилась Ирина Мункоева. Бронзовую медаль разделили Ирина Жаргалова из Джидинского района и Татьяна Цыренова из Иволгинского района.



- В финальном этапе спартакиады пенсионеров по плаванию всего приняли участие 16 спортсменов республики. С полным составом сборной республики мы ознакомим в ближайшее время, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

