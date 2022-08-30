В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию
29 августа в Бурятии финальный этап VII республиканской летней спартакиады пенсионеров по плаванию определил сильнейших лидеров среди спортсменов региона. Именно они представят республику на всероссийской спартакиаде пенсионеров в Тольятти.
Лучшее время на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин показал Андрей Крылов из Улан-Удэ. Второе место у Сергея Истаева из Улан-Удэ. Третьим стал 75-летний Вячеслав Педенко из Кабанского района.
Среди женщин в заплыве на 50 метров первой оказалась Аюна Семёнова из Кабанского района. Следом за ней расположилась Ирина Мункоева. Бронзовую медаль разделили Ирина Жаргалова из Джидинского района и Татьяна Цыренова из Иволгинского района.
- В финальном этапе спартакиады пенсионеров по плаванию всего приняли участие 16 спортсменов республики. С полным составом сборной республики мы ознакомим в ближайшее время, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Центры образования появятся в Иволгинске, Сотниково, Суже, Нижней Иволге и Тапхаре
Малыша назвали Тимуром
Юбилей отметила уроженка села Десятниково
Чета юбиляров семейной жизни проживает в посёлке Агинское
Руководство театра подбирает репертуар и театральные площадки для показа спектаклей в Улан-Баторе
В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию
Вручение награды состоялось вчера, 29 августа
Бато Бадархаев стал «Отличником войсковой разведки»
Фильм Ая-Ганги Улзытуевой получил приз в номинации «Лучшая операторская работа»
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник
Имя игрока не разглашается
Экологическая экспедиция проходила на территории Забайкальского национального парка
Ожидается до -6 градусов
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
Исключение сделано для ряда местностей