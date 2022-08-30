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Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов

Среди пенсионеров Бурятии определили лучших пловцов
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В Улан-Удэ прошла спартакиада пенсионеров по плаванию

29 августа в Бурятии финальный этап VII республиканской летней спартакиады пенсионеров по плаванию определил сильнейших лидеров среди спортсменов региона. Именно они представят республику на всероссийской спартакиаде пенсионеров в Тольятти.

Лучшее время на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин показал Андрей Крылов из Улан-Удэ. Второе место у Сергея Истаева из Улан-Удэ. Третьим стал 75-летний Вячеслав Педенко из Кабанского района.

Среди женщин в заплыве на 50 метров первой оказалась Аюна Семёнова из Кабанского района. Следом за ней расположилась Ирина Мункоева. Бронзовую медаль разделили Ирина Жаргалова из Джидинского района и Татьяна Цыренова из Иволгинского района.

- В финальном этапе спартакиады пенсионеров по плаванию всего приняли участие 16 спортсменов республики. С полным составом сборной республики мы ознакомим в ближайшее время, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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